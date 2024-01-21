"محمد بن راشد للفضاء" يعلن بدء تطوير "بوابة الإمارات" في محطة الفضاء القمرية

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن بدء فريق عمل المركز هذا الأسبوع بالخطوات الأولى لتطوير وحدة معادلة الضغط «بوابة الإمارات»، في مشروع محطة الفضاء القمرية.

وقال المهندس سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "هذا الأسبوع بدأنا بالعمل على محطة الفضاء القمرية بعد إعلان قيادتنا انضمام دولة الإمارات للمشروع، عقدنا لقاءات مع فريق «ناسا»، لننسق الجهود، وبدأ فريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء بالخطوات الأولى لتطوير «بوابة الإمارات»، التي ستكون وحدة معادلة الضغط في أول محطة قمرية بالتاريخ".

وأضاف: "مازلنا في بداية الطريق لكن بفضل جهود الزملاء بالمركز وبفضل التعاون مع الشركاء في وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوربية والكندية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية سنحقق أهدافنا بإذن الله".

وحدة السكن

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء في تغريدة نشرها على منصة «إكس»، «اطلع رواد الفضاء الدكتور سلطان النيادي، وهزاع المنصوري، ومحمد الملا، ونورا المطروشي على نموذج وحدة السكن والخدمات اللوجستية بمحطة الفضاء القمرية، وهي أول وحدة بنيت من المحطة، وذلك برفقة سالم المري".

وأضاف: "عقد مركز محمد بن راشد للفضاء اجتماعات تنسيقية مع فريق وكالة «ناسا»، لبدء العمل المشترك على مشروع محطة الفضاء القمرية".

من جهته، قال معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير الدولة للشباب في تغريدة له عبر منصة "إكس" خلال زيارته لوحدة السكن والخدمات اللوجستية" فخور بمشاركة دولة الإمارات بالمشروع التاريخي لأول محطة حول القمر.. الوقوف داخل نموذج محطة الفضاء القمرية نقلنا للحظات إلى المستقبل"، مضيفاً: "زرت نموذج وحدة السكن والخدمات اللوجستية، وهو أول أجزاء المحطة، يضم أنظمة للتحكم ببيئة العيش، والاتصالات".

قفزة نوعية

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية “Gateway” إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إعلانها إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر.

وستحقق دولة الإمارات عبر مشاركتها في تطوير وحدة معادلة الضغط، قفزة نوعية جديدة ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ الحضور الإماراتي الفاعل والمؤثر عالمياً في جميع مجالات علوم الفضاء وتقنياته، كما سيسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء عالمياً، وذلك انطلاقاً من أهمية محطة الفضاء القمرية والتي تشكل بوابة المستقبل للاستكشافات العلمية الفضائية حيث ستعمل المحطة كمركز محوري للبحث العلمي المتقدم كونها تسمح بدراسة جيولوجيا القمر والفيزياء الفلكية وآثار الحياة في الفضاء لمدة طويلة ما يسهم بشكل كبير في تطوير فهم متكامل ومعمق حول علوم الفضاء.

وستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عامًا قابلة للتمديد، و يبلغ وزن وحدة معادلة الضغط 10 أطنان وطولها 10 أمتار وعرضها 4 أمتار، بينما تبلغ أبعاد المحطة كاملة (42 × 20 × 19 متراً)، ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول أجزاء المحطة في عام 2025، في حين من المتوقع إطلاق "بوابة الإمارات" في عام 2030.

5 مراحل

وستشهد عملية تطوير وحدة معادلة الضغط 5 مراحل مختلفة، وأولى تلك المراحل هي مرحلة التخطيط، ويتم خلالها تحديد الأهداف والاستراتيجيات، واختيار شركاء المشروع لإنشاء نموذج لغرفة معادلة الضغط، ثم مرحلة التصميم، ويتم خلالها وضع التصاميم والمواصفات التفصيلية لمكونات وحدة معادلة الضغط المراد تجميعها.

وتشمل المرحلة الثالثة عملية التأهيل، وتتضمن اختيار وتأهيل مكونات وحدة غرفة معادلة الضغط بشكل صارم، لضمان موثوقيتها وسلامتها، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة الإطلاق، وتشمل تجهيز وإطلاق المكونات الفضائية، ودمجها في محطة الفضاء القمرية، ثم مرحلة التشغيل، والتي سيتولى خلالها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية عمليات التشغيل الخاصة بغرفة معادلة الضغط، لمتابعة والتأكد من سلامة وظائفها كجزء مهم من المحطة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز