الإمارات غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:57 والمد الثاني عند الساعة 01:21 والجزر الأول عند الساعة 17:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:06.

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:08 والمد الثاني عند الساعة 07:20 والجزر الأول عند الساعة 13:46 والجزر الثاني عند الساعة 02:40.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 18 90 45

دبي 25 18 80 50

الشارقة 26 17 90 50

عجمان 25 18 85 45

أم القيوين 26 16 85 50

رأس الخيمة 26 16 90 40

الفجيرة 25 17 80 35

العـين 26 14 90 30

ليوا 24 13 95 30

الرويس 24 15 95 30

السلع 24 15 90 30

دلـمـا 20 17 85 55

طنب الكبرى / الصغرى 23 18 80 40

أبو موسى 25 18 80 45.

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