الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في الجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة

المصدر: وام

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شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، التي عقدت اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

‏وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية في عضويتها كلاً من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة، وماجد محمد المزروعي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وفي بداية الجلسة أدى ماجد المزروعي ومحمد الظهوري اليمين القانونية لعضوية البرلمان العربي، لممارسة مهامهم وفق نظام البرلمان العربي.

وأشار سعادة محمد اليماحي أن الجلسة استعرضت التطورات الراهنة في الوطن العربي، وناقشت تكوين رؤية برلمانية عربية للمساهمة في حل الأزمات المتصاعدة بالمنطقة العربية، وتم عرض تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية حول التطورات السياسية والأمنية في عدد من الدول العربية والتأكيد على أهمية دعم استقرارها وأمنها.

وقالت ناعمة الشرهان إن لجنة الشؤون الاجتماعية قدمت تقريرها لجلسة البرلمان العربي، وناقشت إمكانية عقد ورشة عمل افتراضية في اليوم العربي للمرأة للإعلان عن الوثيقة البرلمانية للمرأة العربي، وبحثت أيضا مستجدات عقد ندوة "حماية القيم المجتمعية في الوطن العربي "بالمملكة المغربية، كما تم عرض مقترحات لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، ودراسة للقضاء على البطالة، وإعداد رؤية برلمانية عربية لتمكين الشباب العربي للمساهمة في عمليات التنمية، ومقترح إعداد قاعدة بيانات للآثار العربية التي تم تدميرها أو سرقتها أو تشويهها.

وقال ماجد المزروعي إن جلسة البرلمان العربي اطلعت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والذي تتضمن عددا من مشاريع القرارات الخاصة بتعزيز الجهود العربية في المجالات التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية لتقرير حالة حقوق الإنسان لعام 2023، كما تم عرض تقرير رؤية برلمانية عربية لمكافحة تداعيات الكوارث والأزمات على دول المنطقة العربية ومنها تغير المناخ، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات، ولديها سجل عالمي في الجهود الرامية إلى مكافحة تحديات المناخ وآثاره، وأعلنت عن قرارات تاريخية في هذا المجال في مؤتمر COP28.

وقال محمد الظهوري إن الجلسة اعتمدت تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تضمن بند التعاون والتنسيق للقضاء على الجوع في المنطقة العربية، وسيتم تعميم مسودة مشروع " تنظيم مكافحة خسائر الإمداد الغذائي - فقد وهدر الطعام" على البرلمانات العربية لإبداء ملاحظاتها تمهيدا لاعتماده من البرلمان العربي، كما تم عرض مقترح بشأن إعداد استراتيجية عربية لدعم ريادة الأعمال في الدول العربية والاقتصاد الرقمي، بالتعاون بين البرلمان العربي والمؤسسات المتخصصة.

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