حمدان بن محمد: اقتصاد دبي سجل 3.3% نمواً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن اقتصاد دبي سجل نموا بنسبة 3.3 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.



وقال سموه على حسابه في منصة إكس "خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، سجل اقتصاد دبي نموا بنسبة 3.3 %... نمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لترسيخ مكانة دبي ضمن أهم 3 مدن اقتصادية حول العالم. اقتصاد دبي قوي ومرن، وهو اليوم نموذج في الريادة والابتكار، وبجهود فرقنا الحكومية والشركاء من مجتمع الأعمال الدولي نتطلع لتسجيل إنجازات جديدة خلال "2024.

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