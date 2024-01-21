مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تشارك في فعالية «الصحة والاستدامة»

المصدر: الفجيرة - البيان

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شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية متمثلة بإدارة الجيولوجيا والتعدين في فعالية «الصحة والاستدامة» التي نظمتها مدرسة الفجيرة للتعليم الأساسي مستهدفة الطلبة المصابين بالأمراض التنفسية.

ويأتي ذلك في إطار رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز صحة الطلبة وتزويدهم بمهارات تساهم في مختلف مجالات الاستدامة الصحية، كما يأتي من منطلق حرص المؤسسة على تعزيز المسؤولية المجتمعية ومساندة المؤسسات التعليمية في عملية التوعية والتثقيف بما يتماشى مع سبل التنمية المستدامة في مجال الممارسات الصديقة للبيئة.

وأكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية سعي المؤسسة إلى المشاركة في هذه المبادرات التعليمية التي من شأنها رفع مستوى المعرفة لدى أجيال المستقبل وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن استراتيجية المؤسسة ترمي إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية بما يصب في مصلحة المجتمع بكل فئاته.

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