«السكوتر الكهربائي».. وسيلة تنقل تحكمها اشتراطات السلامة

المصدر: العين ــ جميلة إسماعيل

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تنفذ شرطة أبوظبي حملات توعية ميدانية مستمرة حول أهمية التقيد بإرشادات السلامة المرورية لمستخدمي دراجات «السكوتر الكهربائي»، وحثهم على الالتزام بوسائل الحماية مثل خوذة الرأس وواقي الركبتين والمرفقين، واستخدامه في الأماكن المخصصة له بعيداً عن الطرقات العامة، فعلى الرغم من أنها تعتبر ذات نفع اقتصادي وصديقة للبيئة كونها تعمل على الكهرباء، إلا إنها تشكل خطراً حال استخدامها بشكل خاطئ.

كما تؤكد على أولياء الأمور أهمية مراقبة أبنائهم أثناء استخدام «السكوتر»، والالتزام بمتطلبات واشتراطات الأمان وتعليمات اللوحات الإرشادية، وتجنب السلوكيات غير القانونية والخطرة حرصاً على سلامة المستخدمين وأفراد المجتمع، وكذلك الحد من وقوع الحوادث والإصابات.

إرشادات

وقال المستشار الدكتور بشار علي، موجه أسري وخبير قانوني: «تشدد الجهات المختصة كإدارات المرور والدوريات في شتى إمارات الدولة على خطورة انتشار استخدام «السكوتر»، لاسيما من قبل الأطفال والناشئة والشباب، سواء في الأحياء السكنية أو الطرق الفرعية والرئيسية وبين المركبات، ما قد يتسبب بوقوع حوادث وإصابات».

وناشد المستشار علي أولياء الأمور «بتوجيه وإرشاد أبنائهم إلى الطرق السليمة لقيادة هذه الدراجات. مشيراً إلى أنه يتحتم على الجهات المعنية والمختصة أيضاً وضع الإرشادات وسن القوانين المناسبة المتعلقة بتحديد السرعات القانونية وأهمية إنشاء مسارات وطرق مخصصة لقيادتها في المتنزهات وغيرها».

سن قوانين

وأكد راشد الحفيتي، ولي أمر ومتطوع في العديد من الجهات المعتمدة في الدولة، أهمية سن قوانين لتوضيح ماهية قيادة هذه النوعية من الدراجات، وتخصيص مسارات خاصة لها، إضافة إلى تحديد العمر المناسب لاستخدامها، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي حذرت مؤخراً من استخدام الدراجات الكهربائية «السكوتر» في الطرق العامة، دون ارتداء وسائل الحماية والسلامة اللازمة.

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