إعادة افتتاح نادي البطين للسيدات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي عن إعادة افتتاح نادي البطين للسيدات، اليوم، وذلك بعد القيام بأعمال تجديد شاملة، حيث تم تحويل النادي المشهور بتاريخه الغني في تقديم بيئة مميزة وخاصة للسيدات والأطفال إلى مجمع صحي ترفيهي متكامل لهم.

وأكدت الدائرة أن خدمات النادي تتميز بتقديم أفضل وسائل الراحة التي تحاكي مستوى الخدمات العالمية بما في ذلك نادٍ مخصص للأطفال وملعب بادل، إضافة إلى شاطئ خاص وحوض سباحة مزوّدين بمساحات مخصصة للاسترخاء.

وذلك إلى جانب منتجع صحي ومركز لياقة بدنية مجهز بالكامل من معدات وصالات مخصصة لممارسة كافة أنواع الرياضات، علاوة على وجود أماكن للتسوق وساحة لإقامة الفعاليات مزودة بشاشة سينما خارجية.

وقالت حمده الهاشمي، مدير إدارة التصميم العمراني بالإنابة في دائرة البلديات والنقل بمناسبة إعادة الافتتاح: «لطالما كان نادي البطين للسيدات جزءاً أساسياً من نسيج أبوظبي الثقافي، وجاءت جميع التجديدات التي أقيمت فيه بهدف ترسيخ تاريخه الغني مع توفير تجهيزات حديثة ومتطورة تلبي احتياجات مجتمع اليوم».

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