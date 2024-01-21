شرطة دبي تتسلم شهادة البيئة الآمنة والصديقة لذوي التوحّد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسلّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة البيئة الآمنة والصديقة لذوي التوحد، والتي يمنحها مركز دبي للتوحد للجهات التي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الشهادة في المجالات المتعلقة بجاهزية الموظفين، والمرافق، والخدمات.

وتسلم معالي الفريق المري الشهادة من محمد العمادي، المدير العام لمركز دبي للتوحد، بحضور العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والرائد عبدالله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، ونائبه النقيب محمد عبدالرحمن المزروعي، وعدد من أعضاء المجلس من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلين من مركز دبي للتوحد.

وأكد معالي الفريق المري، أن تحقيق القيادة العامة لشرطة دبي لهذه الشهادة إنما يأتي لحرصها الدائم على توفير البيئة المؤهلة لأصحاب الهمم بمختلف إعاقاتهم، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية دبي (مجتمعي... مكان للجميع)، واستراتيجية أصحاب الهمم بشرطة دبي، وبما يرتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة التي تولي هذه الشريحة اهتماماً واضحاً لإسعادها وتعزيز جودة حياتها.

وأشار معاليه إلى أن الحصول على الشهادة إنما يؤكد سعي القيادة العامة لشرطة دبي الدائم لتطوير كل خدماتها وتبنيها لأفضل التجارب والممارسات العالمية والتقنيات الحديثة لتحقيق الريادة والدمج الشامل لأصحاب الهمم، لمواكبة التطور الهائل الذي تشهده الدولة على كل الأصعدة تعزيزاً لمكتسبات شرطة دبي كجهة صديقة لأصحاب الهمم ضمن مسؤوليتها المجتمعية.

من جانبه، أعرب محمد العمادي، عن بالغ شكره وتقديره لجهود «شرطة دبي» وسعيهم الحثيث لتعزيز استفادة أصحاب الهمم من ذوي التوحد من الخدمات التي ينشدونها في مراكز الشرطة لتلبية احتياجاتهم على أكمل وجه أسوة بالآخرين.

وقال العمادي: «بناء على المراجعة والتدقيق في معايير تحقيق البيئة الآمنة والصديقة لذوي التوحد على مستوى الأفراد والمرافق والخدمات، تم بموجب ذلك منح كل من مركز شرطة البرشاء ومركز شرطة المرقبات شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد AFC».

دعم

من جانبه، أكد الرائد عبدالله حمد الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، أن المجلس عمل على إنشاء غُرف حسية في مراكز الشرطة في إطار حرصه المستمر على تهيئة المرافق والمباني ضمن مبادرة الوصول الدامج وفقاً لكود دبي، وتعتبر الغُرف خطوة رائدة في دعم ذوي التوحد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز