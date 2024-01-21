نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري والخييلي

المصدر: العين ــ وام

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد البريك العامري، بمناسبة زفاف نجليه «عبدالله» إلى كريمة راشد البريك العامري، و«راشد» إلى كريمة مبارك صقر الخييلي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بقاعة أفراح زاخر في منطقة العين، عدد من شيوخ القبائل وكبار المسؤولين، وجمع من المدعوين، وحشد من الأهل والأصدقاء.

وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

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