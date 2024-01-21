«كرنفال العين» يعزز قدرات أصحاب الهمم

المصدر: العين ــ جميلة إسماعيل

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انطلقت مساء أمس فعاليات كرنفال العين الأول لأصحاب الهمم، والذي ينظمه مركز همة لتنمية القدرات العقلية، بالتعاون مع مبادرة «كلنا زي بعض»، في منطقة القطارة بمدينة العين، وبمشاركة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة الدفاع المدني ــ أبوظبي، وشركة الروضة لوسطاء التأمين، ومستشفى ميدكلينك، ونادي العين.

وتضمن كرنفال العين الأول لأصحاب الهمم باقة من الورش والأنشطة التفاعلية التي تسهم في تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

وقال الدكتور عبدالله جادالله، المدير العام لمركز همة لتنمية القدرات العقلية: «إن تنظيم كرنفال العين الأول لأصحاب الهمم يأتي في إطار دعم وتمكين أصحاب الهمم، ودفع عجلة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى حرصنا التام على دمج فئة أصحاب الهمم من كافة الإعاقات في المجتمع، وتعزيز التوعية المجتمعية نحو مختلف أنواع الإعاقات، وتسليط الضوء نحو جوانب من إبداعاتهم ومواهبهم».

وأضاف: «يحفل الكرنفال بالعديد من البرامج والورش التفاعلية غير النمطية، التي تسهم في تحسين جودة طاقات ومهارات أصحاب الهمم، وتعزيز القدرات والإمكانات الكامنة لديهم، فضلاً عن توفير الفرص الداعمة لهم لتمكينهم في المجتمع بوصفهم أفراداً فاعلين ومنتجين».

وأشاد أولياء أمور أصحاب الهمم بفعاليات الكرنفال، التي ترنو إلى تحقيق العديد من الأهداف وأبرزها تعزيز تمكين وإشراك أصحاب الهمم في مختلف المجالات.

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