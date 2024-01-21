انطلاق التصفيات النهائية لجائزة عجمان للقرآن

المصدر: عجمان - وام

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انطلقت صباح أمس في مقر مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم التصفيات النهائية لجائزة عجمان للقرآن الكريم الدورة السابعة عشرة «2023- 2024» بمراحلها الأربع.

وقال حسين محمد الحمادي، المدير التنفيذي للمركز: إن التصفيات النهائية للجائزة تأتي ضمن المرحلة الثانية التي تختص بالمسابقات العامة علي مستوى الدولة بشكل عام، موضحاً أن جائزة عجمان للقرآن الكريم بدورتها السابعة عشرة شهدت بجميع مراحلها تنافساً كبيراً بين 1028 متسابقاً ومتسابقة، تأهل منهم 201 من كافة الجنسيات منهم 80 من الذكور و 121 من الإناث تسابقوا في جميع أفرع المسابقات.

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