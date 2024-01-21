مجلس الإمارات للشركات الدفاعية يشارك في «يومكس» و«سيمتكس»

المصدر: أبوظبي - وام، والبيان

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يشارك «مجلس الإمارات للشركات الدفاعية» في النسخة السادسة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024، اللذين يقامان تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري.

وتأتي مشاركة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في إطار التزامه بتعزيز دوره كداعم رئيسي لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، حيث تنعكس هذه الأهمية من خلال تخصيص جناح يضم عدداً من المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة، منها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى جانب مجموعة «ساب» وشركتي «إلكترونيات الطيران الكندية» و«أفانت جارد»؛ لعرض أحدث المنتجات الدفاعية المبتكرة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية.

وقالت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: «يمثل تواجد مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في فعاليات يومكس وسيمتكس 2024 فرصة للتعريف بدور المجلس كحلقة وصل بين الشركات الدفاعية الوطنية والشركات الدولية التي تمتلك مقراً لها في دولة الإمارات، واستقطاب الشركات والمؤسسات الراغبة في الانضمام تحت مظلة المجلس؛ وذلك بهدف تطوير قدرات الصناعة المحلية، والاستفادة من الخبرات لبناء قاعدة متكاملة لقطاع الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا وتعزيز فرص العمل والإنتاج المشترك».

وأضافت: «يشمل دور المجلس مهام تنظيم الجناح الوطني لدولة الإمارات ومشاركاته الرسمية في مختلف المعارض الدولية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين كافة مكونات قطاع التصنيع الدفاعي، وذلك انطلاقاً من المسؤوليات الموكلة إلينا، وفي إطار حرصنا على إقامة الشراكات الإستراتيجية التي تدعم تحقيق الرؤى والأهداف الطموحة لدولة الإمارات».

جدير بالذكر أن «يومكس» و«سيمتكس» من الفعاليات الوحيدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط المتخصصة في الطائرات بدون طيار، والروبوتات، والأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، كما يعتبران منصة استثنائية لاستعراض سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مشاركة

وتستقطب الدورة الحالية للمعرضين مشاركة قياسية من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهذه القطاعات الحيوية، حيث ارتفعت المساحة المخصصة للعروض بنسبة 15 % مقارنة مع الدورة السابقة في عام 2022 لتصل إلى ما يزيد على 30 ألف مترمربع.

كما يشارك في المعرضين ما يزيد على 214 شركة عارضة وبنسبة نمو وصلت إلى 19 % مقارنة بالدورة السابقة بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 35 دولة وبنسبة زيادة 30 % في عدد الدول المشاركة مقارنة مع الدورة الماضية، في حين أن الدورة الحالية للمعرضين تشهد مشاركة 11 دولة للمرة الأولى، من بينها السعودية، قطر، سويسرا، لوكسمبورغ، سنغافورة، هولندا، سلوفينيا، استونيا، وجمهورية التشيك.

5 مبادرات

وستشهد الدورة الحالية إطلاق خمس مبادرات جديدة تقام للمرة الأولى، منها إطلاق منصة يومكس التجارية بمشاركة أكثر من 37 شركة عالمية ومحلية متخصصة في الاستخدامات المدنية والتجارية للأنظمة غير المأهولة، كما سيتم للمرة الأولى تنظيم العروض الحية البرية والبحرية للأنظمة غير المأهولة في المنصة الكبرى والقناة المائية التابعة لأدنيك بالإضافة للعروض الجوية في منطقة تلال سويحان، وعلى صعيد متصل، ستشهد فعاليات الدورة الحالية إطلاق مسابقة تحدي البرمجة في دورتها الأولى ضمن فعاليات المعرضين، والتي تستهدف الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاعات البرمجة بالتعاون بين وزارة الدفاع ومجموعة أدنيك.

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