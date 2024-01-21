«التدخل المبكر» بالشارقة يقدم 10 خدمات لتمكين الأطفال نفسياً

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد مركز التدخل المبكر، التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أنه يقدم حالياً 10 خدمات رئيسية للأطفال، مثل المسح والكشف المبكر، والتشخيص النمائي، والتقييم النفسي والتربوي، بالإضافة إلى الإرشاد الأسري والتدريب المنزلي، والتدريب والتعليم «خدمات خاصة بالأطفال الملتحقين بالصفوف»، والخدمات العلاجية المساندة التي تشمل النطق واللغة، والخدمات «النفس تربوية» والاجتماعية، فضلاً عن خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي، وخدمات مركز مدينة الشارقة للسمعيات، ومركز التقنيات المساندة.

وقال محمد فوزي، مدير المركز لـ«البيان»، إنه يتم تقديم الخدمات لـ3 آلاف و841 طفلاً من المواطنين والمقيمين من نحو 50 جنسية، وبلغت نسبة المواطنين 44 % مقابل %56 للمقيمين، كما يتم استقبال نحو 127 طفلاً سنوياً، وقدم المركز خدماته لحوالي 250 طفلاً وأسرة خلال العام المنصرم، وهناك معايير يجب توفرها لقبول الأطفال بالمركز، أبرزها أن يكون من مواطني الدولة أو من المقيمين فيها، وأن يكون عمر الطفل ملائماً للخدمة المطلوبة «أقل من 4 سنوات ونصف عند التسجيل الأولي، ومن 4 سنوات ونصف إلى 5 سنوات يتم التعامل مع الطفل كحالة استشارية وفق خطة مرحلية، ومن ثم إعداد خطة انتقالية».

وأضاف فوزي أن أهداف المركز تتمثل في تقديم خدمات وبرامج تدخل مبكر بصورة نموذجية للأطفال من ذوي الإعاقة، أو الأطفال الذين لديهم تأخر نمائي أو يواجهون خطر الإعاقة والتأخر في النمو/التطور، وذلك منذ الولادة أو لحظة اكتشاف الحالة وحتى عمر 5 سنوات.

ولفت إلى أن المركز يقدم الخدمات التمريضية، والاستشارات والمتابعة التي تشمل الاستشارات الفردية أو الجماعية ومتابعة الأطفال والخطط الانتقالية، والتدريب والتوعية المجتمعية «خدمات التدريب والتطوير والتوعية للموظفين المختصين والكوادر العاملة بالمجال، وطلاب الجامعات، وتوعية المجتمع»، وخدمات برنامج التعليم الدامج، والأنشطة والخدمات المساندة «العلاج بالموسيقى، الأنشطة الرياضية والترفيهية، والأنشطة الفنية».

وأوضح فوزي أن هناك رسوماً تعادل قيمة التكلفة الخاصة بالخدمات، وتشمل الأسر المقتدرة مادياً فقط، حيث تُجرى دراسة للحالة الاقتصادية يتم من خلالها عمل إعفاءات لبعض الأسر.

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