وزارة الطاقة والبنية التحتية تطرح 7 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني

المصدر: دبي - وائل نعيم

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طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية 7 مناقصات عبر موقعها الإلكتروني لعدد من المشروعات المتنوعة ومن بينها إنشاء محطات لضخ المياه وتصريف مياه الأمطار وتأهيل عيادات بيطرية.

وتفصيلاً تشمل المناقصات إنشاء محطة ضخ مياه الأمطار وأنابيب الضخ لشارع السلام في إمارة عجمان، وكذلك إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار ومحطة ضخ للطرق في منطقة الصفيا في إمارة عجمان، إضافة إلى إنشاء محطة صرف مياه الأمطار لمنطقة النعيمية في إمارة عجمان.

فتح المظاريف

وحددت الوزارة 7 فبراير المقبل موعد فتح المظاريف للمناقصات المشار إليها، كما طرحت الوزارة مناقصات لإضافات لمبنى قائم وحددت 21 فبراير المقبل موعداً لفتح مظاريف المناقصات التي تتضمن تأهيل العيادات البيطرية في المنيعي بإمارة رأس الخيمة، والعيادات البيطرية في شمل في إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى تأهيل العيادات البيطرية في كلباء بإمارة الشارقة، وتأهيل العيادات البيطرية في دبا الفجيرة في إمارة الفجيرة.

مؤشرات الاستدامة

وفي سياق متصل تحرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على تعزيز جهودها وسعيها الحثيث نحو استدامة مختلف قطاعاتها ومشروعاتها المتنوعة بدعم مؤشرات الاستدامة في تلك القطاعات، ومن بينها إطلاق «أدلة الاستدامة للمباني والطرق الاتحادية»، التي بدورها تسهم في رفع كفاءة الأصول وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، ومواءمة الأصول لمعايير كفاءة الطاقة وكفاءة استهلاك المياه، واستخدام مواد بناء مستدامة، فضلاً عن إدارة النفايات وتقليل التأثير السلبي للمشاريع في البيئة والمناخ. يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك بنى تحتية تُعد من بين الأفضل والأكثر تطوراً واستدامة على مستوى العالم، وتعمل على ضمان تحقيق تنمية مستدامة.

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