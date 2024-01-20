بحث تشييد معمل إماراتي متخصص في الاختبارات الجينية بمصر

المصدر: وام

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بحث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري اليوم مع وفد من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي وإمكانية تشييد معمل متخصص في الاختبارات الجينية والتحاليل الخاصة بالمياه والغذاء في المعامل المركزية الجديدة في مدينة بدر.

كما جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بجمهورية مصر العربية، دراسة فرص التعاون المشترك في مجال البحوث عبر مركز مشترك بين الدولتين وتنظيم دورات تدريبية للكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال بمصر والإمارات.

وخلال اللقاء، اطلع الوزير المصري على الملف التعريفي للشركة وسابقة الأعمال الخاصة بها والإنجازات التي حققتها في الفترة السابقة، حيث تمتلك الشركة معملا ضخما، يقوم بتحليل 100 ألف عينة في العام.

وقال وزير الصحة المصري إن المعمل يتيح إجراء التحاليل الجينية الخاصة بالمقبلين على الزواج، ومسح حديثي الولادة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، والمسح الخاص بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، والقولون، وأمراض السكري، والقلب والشرايين ويضم أجهزة لتحليل مياه الصرف الصحي، وتحديد الأماكن التي يوجد بها أمراض وبائية، أو المناطق التي تستخدم مواد ملوثة أو مخلفات كيماوية، وكذلك المواد المخدرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن شركة G42 صممت تطبيقا باسم «ملفي» يربط الملف الطبي الخاص بكل مواطن مع تحليل البصمة الوراثية الخاصة به DNA، ما يسهم في توفير الوقت والمال، وعدم تكرار الفحوصات، مشيرا إلى أنه وجه بدراسة تفعيل نموذج تجريبي من هذا التطبيق في إحدى محافظات مصر.

ووجه عبد الغفار بتنسيق زيارة للوفد الإماراتي، بالمركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض المعدية CDC الذي يعد صرحا في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية، والأمراض المعدية وغير المعدية، وذلك لدراسة أوجه التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بمبادرتي فحص المقبلين على الزواج، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة.

وأكد عبد الغفار ثقته في تحقيق التعاون المثمر بين الجانبين والتشارك في الإنجازات، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.

يذكر أن شركة G42 تعمل في مجال علم الجينوم، وتتعاون مع الجهات المعنية في مشروع الجينوم المصري الذي سيكون معملًا وطنيًا متخصصًا، يضم قاعدة بيانات رقمية لتسلسل الحمض النووي، يتم تجميعها من قبل العلماء، وبمشاركة كل الجهات البحثية المصرية ذات الخبرة في علم الجينوم.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، واللواء خالد عامر، الباحث الرئيسي لمشروع الجينوم المصري بوزارة الدفاع، وحضر من جانب شركة G42 للرعاية الصحية، الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، وخالد الزعابي، مدير إدارة العلاقات الحكومية والدولية.

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