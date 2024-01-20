الطقس غداً غائم جزئياً وتوقعات سقوط أمطار خفيفة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتتكون السحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية بعد الظهر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر.

وحركة الرياح: شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:02، والمد الثاني عند الساعة 23:56، والجزر الأول عند الساعة 16:51، والجزر الثاني عند الساعة 02:31.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:19، والمد الثاني عند الساعة 06:18، والجزر الأول عند الساعة 12:52، والجزر الثاني عند الساعة 01:28.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 16 85 50

دبي 24 16 85 45

الشارقة 24 13 90 45

عجمان 24 16 90 45

أم القيوين 24 13 90 45

رأس الخيمة 25 11 90 40

الفجيرة 25 18 70 45

العـين 25 12 95 35

ليوا 24 13 90 35

الرويس 22 13 85 50

السلع 24 11 90 40

دلـمـا 23 18 75 55

طنب الكبرى 25 18 75 50

طنب الصغرى 25 18 75 50

أبو موسى 25 18 75 50.

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