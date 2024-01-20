الهلال الأحمر الإماراتي يشارك في تنفيذ أكبر مشروع لتوزيع الاحتياجات الأساسية في غزة

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شارك الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ أكبر مشروع لتوزيع الاحتياجات الأساسية، أدوات طهي على آلاف النازحين في مراكز الإيواء جنوب قطاع غزة، في إطار عملية الفارس الشهم3.

الهلال الأحمر الإماراتي يشارك في تنفيذ أكبر مشروع لتوزيع الاحتياجات الأساسية، أدوات طهي على آلاف النازحين في مراكز الإيواء جنوب قطاع #غزة، في إطار عملية #الفارس_الشهم3 https://t.co/gFL6EkwtVd#صحيفة_البيانpic.twitter.com/8zYLfOgmVr — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 20, 2024

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