الهلال الأحمر الإماراتي يشارك في تنفيذ أكبر مشروع لتوزيع الاحتياجات الأساسية في غزة

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شارك الهلال الأحمر الإماراتي في تنفيذ أكبر مشروع لتوزيع الاحتياجات الأساسية، أدوات طهي على آلاف النازحين في مراكز الإيواء جنوب قطاع غزة، في إطار عملية الفارس الشهم3.

 

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