ارتفاع عدد حسابات المياه في دبي إلى 1,048,913 حساباً بنهاية 2023

المصدر: البيان

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أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع عدد حسابات المياه لدى الهيئة إلى 1,048,913 حساباً بنهاية عام 2023 مقارنة بـ 995,478 حساباً بنهاية عام 2022، بنسبة زيادة تقدر بنحو 5.1%.

وتعكس هذه الزيادة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دبي والزيادة في الطلب على خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي بما يعزز نمو الهيئة المستدام ويدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وقال معالي سعيد الطاير: "برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دبي مسيرتها لتكون أفضل مدينة للعيش في العالم. وفي عام 2023 وللعام الخامس على التوالي، جاءت دبي في المرتبة الأولى لأفضل المدن ملاءمة للعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لوحدة معلومات "الإيكونوميست".

وتواكب هيئة كهرباء ومياه دبي التوسع الذي تشهده دبي من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه. وقد أسهم اعتماد الهيئة على الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة في توفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة لتوفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم."

يشار إلى أن مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع للهيئة دخل "غينيس للأرقام القياسية" كأكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد على مستوى العالم بقدرة إنتاجية 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، أي ما يعادل 2,227,587 متراً مكعباً يومياً.

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