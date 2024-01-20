ملتقى «الطوارئ والأزمات» ينطلق 15 فبراير المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن انطلاق أعمال ملتقى مجتمع الطوارئ والأزمات والكوارث، الذي سيعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» يوم الخميس الموافق 15 فبراير المقبل.

ويعد الملتقى منصة وطنية موحدة لمجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، وذلك لتعزيز التعاون والتواصل بين جميع مكونات المجتمع.

وقال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: «يعد الملتقى فرصة نوعية لمجتمع الطوارئ والأزمات والكوارث، ونأمل في تعزيز وتوحيد الجهود الوطنية في منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث».

وأضاف: « يأتي الملتقى في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز قدراتنا في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ولضمان استعدادنا الكامل لمواجهة أي تحديات قد تواجهنا في المستقبل».

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