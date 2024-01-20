«ذخر» يعزز دور رب الأسرة ويقلّص الفجوة بين الأجيال

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أكد اللواء الدكتور علي محمد سنجل، نائب رئيس فريق العمل الحكومي لمشروع «ذخر» في إمارة دبي، أن عدد أعضاء نادي «ذخر» ارتفع إلى 852 عضواً مقارنة بـ650 في سبتمبر 2023، ما يشير إلى مدى الوعي والاستفادة من المبادرة التي انطلقت تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي لدولة الإمارات، وعملاً نحو تحقيق الأهداف الرئيسية التي حددتها اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.

وقال سنجل لـ«البيان»، إن من ضمن مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، التعبير عن الحب الذي يكنه أبناء الإمارات لكبار المواطنين، هذه الفئة العزيزة على قلوبنا، نظير ما قدموه من خدمات وتضحيات في سبيل وطنهم الغالي.

إبداع وطموح

وأضاف سنجل: «حياتنا لا تنتهي عند سن أو رقم معين، إنما ينتهي العمر عند انتهاء الإبداع والطموح، وعند التوقف عن خلق الأفكار والعطاء»، مشيراً إلى أن كلمة ذخر تتكون من 3 أحرف وهي مشتقة من علامة النصر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يتعامل النادي مع كل عضو باعتباره يتكون من 3 أجزاء هي العقل والجسد والنفس، وبالتالي يركز من خلال خدماته وأنشطته التي يقدمها لأعضائه على أن يكونوا مدركين ذهنياً ومتزنين نفسياً وأصحاء جسدياً.

وأوضح أن «النادي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري لأعضائه، معتبراً أنهم رواد وليسوا متقاعدين، ومن الواجب تشجيعهم على أن يكونوا منتجين في مجتمعهم عبر تقريب الخطوط الزمنية بين كبار المواطنين وجيل الشباب، والارتقاء بجودة حياة هذه الفئة، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي لدولة الإمارات». ولفت إلى أن «فكرة ذخر تقوم على أساس تعزيز دور رب الأسرة ليكون موجهاً ومربياً للأجيال، وينقل لهم خبراته وثقافته والسنع التي تربى عليها».

أدوات عصرية

وأفاد سنجل بأن «النادي عقد عدة لقاءات بين جيل الشباب وجيل الكبار من أصحاب الخبرة، وخرجنا من هذه اللقاءات بتوصيات مهمة تم رفعها للجهات المختصة لتعزيز تقارب الخطوط الزمنية بين الجيلين، وتقليص الفجوة بينهما، عبر اعتماد أدوات عصرية بروح تراثية وفتح خط زمني يصل بينهما».

وأشار إلى أن «منظومة أهداف النادي الذي تم إنشاؤه في الحديقة كونها تعكس طاقة إيجابية على روادها وألوانها الخضراء الطبيعية لها دور في تعديل المزاج وتحسين النفسية، تسعى في مجملها إلى إبقاء دبي دائماً شابة في عطائها لمجتمعها وفي إنتاجها وتغيير النظرة النمطية للمتقاعد، لا سيما وأنه شخص يمتلك طاقة كبيرة يمكن الاستفادة منها، واعتبار التقاعد مرحلة انتقالية إلى حياة أخرى تتميز بعطاء أسري وتلاحم مجتمعي».

دمج الثقافات

ولفت نائب رئيس فريق «ذخر» إلى أن «النادي يسعى من خلال أنشطته أيضاً إلى دمج الثقافات من خلال شعار: «في الإمارات.. كلنا عائلة واحدة»، حيث يتم استقطاب الثقافات المختلفة إلى النادي وتعريف أعضائه بها ونقل ثقافتنا الإماراتية وشعارها «السلام»، إلى الغير أيضاً».

من جهتها أوضحت عائشة آل علي مشرفة جناح جودة الحياة الاجتماعية بالنادي، أن «الجناح تم تصميمه انطلاقاً من شعار «إكسبو 2020 دبي» وهو «تواصل العقول وبناء المستقبل»، ويعنى بكل ما يرتبط بالحياة الاجتماعية وجودتها لدى أعضاء النادي فوق سن 55 عاماً ونقلهم من «الإنعاش» إلى «الانتعاش».

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