«صحة أبوظبي» تطلق مبادرة «سندكم»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي، المرحلة الأولى من مبادرة «سندكم»، ضمن «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسيرها على ذوي المتوفى من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ابتداءً من إصدار بلاغ الوفاة، وحتى صرف المعاش التقاعدي للمستحقين.

وتتضمَّن المبادرة تعيين ممثِّل عن فريق الدعم الحكومي المشترك لكل حالة وفاة، لتقديم الدعم والمساعدة لذوي المتوفى، وضمان تزويدهم بالخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية.

وإضافة إلى تسلُّم رسالة نصية بتفاصيل مبادرة «سندكم»، يتواصل ممثِّل عن فريق الدعم الحكومي المشترك من الجهات المشاركة في المرحلة الأولى مباشرةً مع أفراد أسرة المتوفى، لتقديم سبل الدعم لهم، ومساعدتهم على إتمام جميع المعاملات المرتبطة بالوفاة، بدءاً من إجراءات الدَّفن إلى إصدار شهادة الوفاة، وإتمام عملية توزيع أنصبة المستحقين للمعاش التقاعدي عن المؤمَّن عليه أو المتقاعد المتوفى.

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