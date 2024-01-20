«كهرباء دبي».. بيئة عمل إيجابية تحقق الاستقرار للمرأة العاملة

المصدر: دبي - البيان

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انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، تحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بيئة عمل محفزة وإيجابية تسهم في الارتقاء بقدرات الموظفات وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والاجتماعية والأسرية للأمهات العاملات وتعزيز سعادتهن، ليكنّ قادرات على مواصلة تحقيق النجاح والتميز والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وإعداد أجيال المستقبل الواعدة.

وتعتبر الهيئة من أوائل الجهات الحكومية التي أنشأت مراكز لرعاية أطفال الموظفات وفق أرقى المعايير العالمية في التربية الحديثة عبر أنشطة تعليمية وتثقيفية وترفيهية مختلفة تسهم في تنشئة الأطفال تنشئة سليمة.

وتمتلك الهيئة أكبر عدد من مراكز رعاية الأطفال مقارنة بالدوائر الحكومية الأخرى في إمارة دبي، حيث بلغ إجمالي عدد الأطفال المتخرجين من حضانات الهيئة 447 طفلاً حتى نهاية عام 2023.

وأطلقت الهيئة مؤخراً بوابة إلكترونية خاصة بمراكز رعاية الطفل (الحضانات) التابعة لها، بما يتيح لموظفات الهيئة تقديم طلبات تسجيل أطفالهن عبر البوابة، والتعرّف عن كثب على الأنشطة والفعاليات اليومية والخطط الشهرية التي تنظمها مراكز الرعاية الخمسة في كل من مبنى الهيئة الرئيس، ومبنى الهيئة المستدام في القوز، ومباني الهيئة في ورسان، والروية، والحضيبة.

وأكد الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية بهيئة كهرباء ومياه دبي: أن نسبة سعادة موظفات الهيئة عن دور الحضانة بلغت 99 %، ما يعكس رضاهنّ عن المستوى المتقدم للرعاية والتعليم، واطمئنانهن إلى البيئة الآمنة والملائمة للتعليم التي توفرها الهيئة لأبنائهن وفق أعلى المعايير العالمية، لضمان نمو أبناء موظفات الهيئة بشكل صحي وسليم.

يشار إلى أن الهيئة أنشأت أول مركز نموذجي لرعاية الطفل لأبناء الموظفات في مبناها الرئيس في فبراير 2010، ويستوعب المركز 40 طفلاً؛ فيما أنشأت المركز الثاني في المبنى المستدام في منطقة القوز في إبريل 2013، ويستوعب 48 طفلاً؛ أما الحضانة الثالثة ففي مركز ورسان، وتستوعب 102 طفل؛ والرابعة في مركز الروية وتستوعب 68 طفلاً؛ والخامسة في مركز الحضيبة وتستوعب 50 طفلاً.

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