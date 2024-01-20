قادة الأعمال والمؤسسات الخيرية يلتزمون بتسريع العمل المناخي والطبيعة

المصدر: دافوس - البيان

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اجتمع قادة عالميون من مختلف قطاعات الأعمال والسياسات والأعمال الخيرية في جلسة رفيعة المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بعنوان «من COP28 إلى COP30 تحفيز مشاركة الأعمال التجارية والخيرية في العمل المناخي»، وذلك لمناقشة أفضل السبل لضمان قيام القطاع الخاص بدور فعال في أجندة العمل المناخي.

وجمعت مناقشة المائدة المستديرة، التي استضافها بدر جعفر، الممثل الخاص لـCOP28 للأعمال التجارية والخيرية، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، وبريان موينيهان، رئيس مبادرة الأسواق المستدامة، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، أصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة تعزيز المشاركة مع قطاع الأعمال، والعمل الخيري والسلطات والمجتمع المدني، بهدف إقامة مشاركة أكثر تنظيماً وتكاملاً بين مختلف الجهات الفاعلة المطلوبة لتحقيق أهداف «اتفاق الإمارات»، الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28».

وحضر الجلسة أكثر من 50 شخصية من مختلف مجالات الأعمال والسياسات والأعمال الخيرية، بمن فيهم جون كيري، المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ، والأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، إضافة إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، وبريان موينيهان، رئيس مبادرة الأسواق المستدامة، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، والأمير ماكسيميليان فون أوند زو ليختنشتاين، رئيس مجلس إدارة مجموعة LGT، ونصار المبارك، الرئيس التنفيذي لـ«الوصول إلى الميل الأخير»، وأندرو ستير، الرئيس والمدير التنفيذي لصندوق بيزوس للأرض، وفريدريك كيمبي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، وديفيد ميليباند، رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، وماريا منديلوس، الرئيس التنفيذي لتحالف We Mean Business Coalition، وديزموند كويك، الرئيس التنفيذي تاماسيك تراست، وأنيل سوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة منظمة الصحة العالمية، وروبرت موريتز، الرئيس العالمي لشركة برايس ووترهاوس كوبرز.

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