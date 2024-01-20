مناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على الأنظمة المستقلة والتقنيات الخبيثة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع معرضي يومكس للأنظمة غير المأهولة وسيمتكس للمحاكاة والتدريب، ويقام المعرضان تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري.

وقبل انطلاق المعرضين سيقام مؤتمر «يومكس وسيمتكس 2024» بعد غد الاثنين تحت عنوان «الارتقاء إلى آفاق جديدة: تأثير التقنيات الجديدة في عصر الأنظمة غير المأهولة المتطور»، وسيناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على الأنظمة المستقلة، والتقنيات الخبيثة والأمن السيبراني، والجوانب التنظيمية المتعددة.

وسيوفر المؤتمر فرصة استثنائية لقادة الصناعة والتقنيين والمتحمسين للتعامل مع أحدث الابتكارات، وتبادل الأفكار حول القضايا الرئيسية ومناقشة أحدث الأفكار حول كيفية تشكيل التقنيات الجديدة لمستقبل هذا القطاع المهم للغاية والمتنامي.

وسيجتمع صناع القرار والمبتكرون والخبراء من جميع أنحاء العالم لتجربة والتعرف إلى أحدث التكنولوجيات المتقدمة في مجالات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، والذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات بدون طيار.

وسيشارك الخبراء والمسؤولون الحكوميون والشركات والمتخصصون في الصناعة في مناقشات وحوارات جانبية، إضافة إلى 3 جلسات رئيسية، و4 عروض تقديمية.

وتم التعاون مع مجموعة إيدج كشريك استراتيجي للفعاليات الـ 3 الوحيدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط لدعم قطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار.

ومن أبرز الأنشطة والفعاليات في اليوم الأول إطلاق مسابقة تحدي البرمجة لوزارة الدفاع، المخصصة لمواطني دولة الإمارات، حيث تتيح للمبرمجين فرصة عرض مهاراتهم في البرمجة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز