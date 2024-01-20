«إسلامية الشارقة» تدشن مسجد «التراحم»

المصدر: الشارقة - وام

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افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، مسجد «التراحم» بمنطقة «كشيشة 2» في ضاحية الرحمانية، الذي يتسع لـ 2500 مصلٍ من الرجال والنساء، وذلك ضمن خطة الدائرة للعام الجاري لافتتاح 45 مسجداً بمدن وضواحي الإمارة.

وشهد الافتتاح عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، يرافقه المتبرع ببناء المسجد وذووه، وعدد من المسؤولين، وأهالي الضاحية، حيث أدى الحضور صلاة الظهر، ثم استمعوا إلى كلمة وعظية حول فضل بناء المساجد وعمارتها مادياً ومعنوياً.

وشيدت مرافق المسجد وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الفاطمي، حيث تتوسطه قبة رئيسية دائرية الشكل، إضافة إلى 8 قبب صغيرة موزعة على زوايا المسجد، كما تعلوه منارتان بارتفاع 45 متراً.

وروعي في بناء المسجد استخدام أفضل المعايير الحديثة التي تسهم في الحفاظ على البيئة، حيث يعمل بأنظمة حديثة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وبني المسجد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 11821 متراً مربعاً، تضم المصلى ومرافقه الخدمية من الميضأة ودورات المياه ومواقف للسيارات، وسقيا ماء، وسكن للإمام وآخر للمؤذن، ومكتبة عامة للقراءة، ويتسع المصلى لـ 2500 مصلٍ، بما في ذلك 210 لمصلى النساء.

وأشاد السبوسي، بجهود أهل الخير والإحسان في الإمارة وما يقدمونه من أجل تشييد المساجد ورعايتها، داعياً المولى عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا.

وأشار إلى أن مسجد التراحم يعد منارة تضاف إلى منارات إمارة الشارقة العامرة بمساجدها ومآذنها، ويخدم القاطنين بجميع شرائحهم، مؤكداً على أن الدائرة ستفتتح خلال العام الجاري 45 مسجداً موزعة على ضواحي ومدن الإمارة؛ لتوفير الأجواء الإيمانية وسبل الراحة والطمأنينة كافة لمرتادي المساجد وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل.

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