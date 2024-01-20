«مصدر» تفتتح مسجد «الاستدامة» الموفر للطاقة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت مدينة «مصدر» مركز الاستدامة والابتكار في أبوظبي، أول مسجد لها باسم «مسجد الاستدامة»، والذي تم تصميمه لاستخدام طاقة أقل بنسبة 50 % مقارنة بنماذج المساجد التقليدية، وذلك بالتعاون مع «X - Architects».

ويلتزم المسجد الجديد الذي تبلغ مساحته 500 متر مربع، ويقع في حديقة مصدر، بأعلى معايير الاستدامة الدولية.

وقال المهندس محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة مصدر: يعد مسجد الاستدامة رمزاً قوياً لالتزامنا تجاه مجتمعنا وإيماننا وإدارتنا البيئية، مضيفاً: مسجد الاستدامة مكان للتجمع المجتمعي في قلب مدينتنا، حيث يمكن للمصلين التطلع إلى رحلة بيئية وروحية.

وتزيد المناور والتصاميم العربية التقليدية كالمشربية، الضوء الطبيعي، وتقلل الحرارة الناتجة عن أشعة الشمس المباشرة، كما أن غلاف مبنى محكم الإغلاق، وعزله عالي الأداء، والمسارات الرئيسية المؤدية إلى المبنى والفناء مظللة بالأشجار.

وتتيح أجهزة الاستشعار الذكية داخل المسجد إدارة دقيقة للإضاءة والتهوية. وتعمل كل هذه الميزات معاً لتقليل الحاجة إلى التبريد المعتمد على الطاقة الكثيفة.

ووفقاً للتصميم يستخدم المسجد طاقة أقل بنسبة 50 % مقارنة بمبنى المسجد التقليدي، كما تنتج الألواح الشمسية الكهروضوئية المثبتة على مظلات مواقف السيارات القريبة، جزءاً من متطلبات الطاقة المتبقية للمبنى.

ويحافظ المسجد على حوالي 48 % من مياهه، حيث تسمح وحدة معالجة المياه باستخدام المياه الرمادية لري النباتات في الحديقة المحيطة بالمسجد.

وأضاف البريكي: نفخر بأن هذا التصميم الفريد يلبي جميع المتطلبات ليكون أول مسجد LEED بلاتيني في أبوظبي وهو على المسار الصحيح للحصول على 3 لآلئ بحسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني (PBRS).

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