محمد بن راشد يعتمد تعيينات في دوائر حكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي، وأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تعيين ‏الدكتور سيف غانم السويدي، مديراً عاماً لمحاكم دبي، وتعيين عائشة عبدالله ميران، مديراً عاماً لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

كما أعلن سموه تعيين ‏محمد عبدالله لنجاوي، مديراً عاماً لهيئة دبي للطيران المدني، و‏تكليف مروان أحمد بن غليطة، بمهام مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، بالإضافة إلى مهام وظيفته الحالية كمدير تنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.

وتمنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي عبر منصة «إكس» للقيادات الجديدة التوفيق في خدمة دبي وأهلها، والحفاظ على ما تم تسجيله من إنجازات خلال الفترة الماضية. حيث دوّن سموه أمس: «نعلن اليوم اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي، متمنين للقيادات الجديدة التوفيق في خدمة دبي وأهلها، والحفاظ على ما تم تسجيله من إنجازات خلال الفترة الماضية، وسنتابع عملهم في المرحلة المقبلة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية والأداء لآفاق جديدة ترتقي لطموحاتنا الكبيرة».

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