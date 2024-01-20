«محمد بن راشد للإسكان» تبرم 26 شراكة استراتيجية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تحقيق إنجاز كبير خلال عام 2023 يتمثّل في إبرامها 26 شراكة استراتيجية مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة المرموقة بلغت قيمتها 11 مليون درهم.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على ريادة المؤسّسة، كما تعكس مدى تطور قطاع الإسكان في إمارة دبي، كما تجسد هذه الشراكات مدى التزام المؤسسة بتعزيز مسيرة البناء والتطوير في القطاع الإسكاني، وتقديم الدعم الكامل للمستفيدين من خدماتها.

من ناحية أخرى، تضع هذه الشراكات أسساً متينة لتوفير حلول إسكانية متقدمة ومبتكرة، تلبي تطلعات أهالي دبي وتواكب النمو المستمر للإمارة، وتمثل الاتفاقيات خطوة هامة في مسيرة المؤسسة نحو تحقيق رؤيتها الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي بتوفير مساكن ملائمة وذات جودة عالية .

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص: الإمارات للمزادات، وآيه آي سمارت، وأوتاد، والشامسي، وغاردنز ماركت، وسيدار، وباب توما للألمنيوم والزجاج، والسيراميك الملكي، وريجيد إندستريز، والمعهد العالمي للابتكار، وجمعية دبي الخيرية، وحول الإمارات للمفروشات، وآفاق للتمويل الإسلامي، وليفت مارت، ومؤسسة تراحم الخيرية، وهومز آر أص ومعهد روتشستر للتكنولوجيا - دبي، أما مجموعة الشركاء الإستراتيجيين من القطاع الحكومي فتشمل: مصرف الإمارات الإسلامي، ومركز أمنيات لأصحاب الهمم، وهيئة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والاتحاد العالمي للمعاقين، والمركز الوطني للأرصاد، ونادي دبي لأصحاب الهمم، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى مدينة مصدر.

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