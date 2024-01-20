مشاركة ناجحة لمجلس الأمن السيبراني في «إنترسك»

المصدر: دبي - وام

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اختتم مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أمس، مشاركته في فعاليات الدورة الـ25 من معرض إنترسك؛ أكبر معرض عالمي في مجال خدمات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، الذي استضافه المجلس في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري.

وخلال مشاركته في المعرض، سلط مجلس الأمن السيبراني الضوء على أهمية الأمن السيبراني في حماية الفضاء السيبراني للدولة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأمن السيبراني.

كما استعرض المجلس أحدث إنجازاته في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك إطلاقه استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية في عام 2023.

وشارك مجلس الأمن السيبراني في عدد من الجلسات والفعاليات التي أقيمت على هامش المعرض، والتي تناولت مواضيع مختلفة متعلقة بالأمن السيبراني، مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني، كما استضافت منصة «إن سايبر» مسابقة «هاك أرينا»، وهو تحدٍّ مدته ثلاثة أيام لخبراء الأمن السيبراني في الشرق الأوسط.

وأشاد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض، والذي يعكس أهمية دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في مجال الأمن السيبراني.

وقال الكويتي: «إن مشاركتنا في معرض إنترسك تمثل فرصة مهمة لنا للتواصل مع شركائنا المحليين والدوليين، وتبادل الخبرات والرؤى في مجال الأمن السيبراني».

وتابع: كما أن المعرض يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية أمن الفضاء السيبراني، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأمن السيبراني، مضيفاً: «لقد حققنا تقدماً كبيراً في مجال الأمن السيبراني خلال السنوات الماضية، وسنواصل العمل على تعزيز هذا التقدم، من خلال تنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص».

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