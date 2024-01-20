قيرغستان: المشاركة بتحدي الإمارات للفرق التكتيكية ترفع مستوى الخبرة

المصدر: دبي - البيان

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أكد فريق القوات الخاصة بجمهورية قيرغستان، مشاركته في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 الذي سيُعقد في الثالث من فبراير المقبل بمدينة الروية في إمارة دبي.

وأشار إلى أن المشاركة بتحدي الإمارات للفرق التكتيكية العالمي ترفع من مستوى الخبرة والتأهيل لدى الفرق، موضحاً أن الفريق قام بالتحضير لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية هذا العام على مدار شهرين من التدريب وفقاً للقواعد والمتطلبات من خلال التركيز بشكل رئيسي على التدريب البدني والهجومي، مشيراً إلى أن الفريق يأمل أن يُظهر تناغماً في العمل الجماعي والسرعة والدقة في تنفيذ التحديات.

وأفاد الفريق بأن مشاركته في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية ستؤدي إلى زيادة المؤهلات والخبرة في مجال عمل القوات الخاصة.

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