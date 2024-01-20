متحف المستقبل يعقد جلسة حوارية حول استكشاف عالم المحيطات

المصدر: دبي - البيان

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يعتزم متحف المستقبل تنظيم جلسة حوارية حول استكشاف عالم المحيطات، يستضيف خلالها البروفيسور أسامة الخطيب، مدير مختبر الروبوتات بجامعة ستانفورد، ضمن جلسات سلسلة «حوارات المستقبل»، بعد غدٍ.

ومن المقرر أن تتضمن الجلسة عرضاً لفيلم وثائقي مشوق حول دور الروبوتات في الكشف عن أسرار أعماق البحار.

وسيشارك البروفيسور أسامة الخطيب مع الحضور نتائج أبحاثه ودراساته التي أجراها بمعونة الروبوتات، وأبرز المهمات الناجحة التي أنجزها الروبوت أوشن ون كي.

وتلي الجلسة الرئيسية التي تبدأ في تمام الساعة 12:00 ظهراً، عرض للفيلم الوثائقي «أوشن ون كي: روبوت استكشاف الأعماق»، والذي يتناول رحلة نحو الأعماق خاضها الروبوت بنجاح، واستكشافه للأعماق المجهولة.

يشار إلى أن الجلسة ستوفر فرصة استثنائية للتعرف عن كثب على رحلة الروبوت لاستكشاف أعماق البحار، ومشاهدة أحد أبرز ابتكارات البشرية في مجال التكنولوجيا في عالم استكشاف البحار والمحيطات مباشرة، والتعرف على أحدث التقنيات التي تشكل مستقبل الاستكشاف تحت الماء.

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