الإمارات تشارك في قمة «إيغاد» لبحث تحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي

المصدر: وام

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ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) التي عقدت في أوغندا بمقر الرئاسة الأوغندية لبحث التطورات المستجدة في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا (العضوان في الإيغاد) وجهود حل الصراع في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتسعى منظمة الإيغاد إلى إيجاد السبل الداعمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي.

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