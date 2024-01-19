توقعات بسقوط أمطار خفيفة غداً على الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً أحياناً، وتتكون السحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية بعد الظهر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً خاصة على البحر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية (10 إلى 25) تصل إلى 35 كم/س.

وذكر أن الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:06، والمد الثاني عند الساعة 21:46، والجزر الأول عند الساعة 15:36، والجزر الثاني عند الساعة 01:23.

وبيَّن أن بحر عمان يكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:06، والمد الثاني عند الساعة 05:03، والجزر الأول عند الساعة 11:52، والجزر الثاني عند الساعة 00:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 19 85 40

دبي 25 20 80 45

الشارقة 26 18 80 40

عجمان 25 19 80 45

أم القيوين 25 18 85 40

رأس الخيمة 26 15 85 40

الفجيرة 26 20 80 30

العـين 26 15 90 35

ليوا 25 14 90 40

الرويس 23 17 80 35

السلع 23 16 90 30

دلـمـا 23 18 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 24 20 75 40

أبو موسى 25 20 80 70.

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