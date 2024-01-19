معرض الذيد الزراعي ينطلق بدورته الأولى بمشاركة 50 جهة وشركة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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انطلقت في مركز إكسبو الذيد فعاليات الدورة الأولى من معرض الذيد الزراعي، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، في أول معرض زراعي من نوعه على مستوى المنطقة، بمشاركة وزارات ومؤسسات حكومية محلية واتحادية، وأكثر من 50 شركة عاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وأصحاب مزارع ومزارعين.

وافتتح المعرض، الذي يستمر حتى 21 يناير الجاري عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والدكتور سليمان بن عبد الله بن سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات في الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وإكسبو الشارقة.

ريادة

وقال عبدالله سلطان العويس: «أصبحت مدينة الذيد نموذجاً رائداً في التنمية الزراعية؛ بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ حيث تولي الإمارة الأمن الغذائي أولوية كبرى ضمن خططها التنموية، تماشياً مع الجهود الرامية إلى تفعيل دور الجهات المعنية والقطاع الخاص في تطوير كفاءة الزراعة المحلية، ودعم منتجاتها ومواءمتها، وفق أفضل الممارسات، إضافة إلى إدخال عناصر الابتكار في الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي المستقبلي بشكل عام، مؤكداً حرص غرفة الشارقة على أن تلعب دوراً رئيساً في دعم التوجه نحو الاهتمام بالزراعة، عبر إطلاق المبادرات والفعاليات، التي تعزز من نمو القطاع الزراعي، ومن ضمنها هذا المعرض الذي يأتي مواكباً لسلسلة المشاريع الزراعية التطويرية الكبرى، التي تشهدها الشارقة».

منصة

ومن جهته قال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة: «تؤكد المشاركة المميزة، التي يشهدها المعرض في انطلاقته الأولى من قبل الشركات العاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وكذلك الحضور اللافت من أصحاب المزارع والمزارعين، أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات والملتقيات الكبرى، لدعم العاملين في هذا القطاع الحيوي، ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم التجارية، عبر تسويق خدماتهم ومنتجاتهم أمام الزوار والمهتمين بالشأن الزراعي والثروة الحيوانية، لا سيما مع الاهتمام البالغ، الذي توليه حكومة الشارقة لإطلاق المشروعات، التي تعزز منظومة الأمن الغذائي في مختلف مدن ومناطق الإمارة؛ بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان الصحة الغذائية السليمة لأفراد المجتمع، بما يتوافق مع استراتيجية وتطلعات دولة الإمارات».

حرص

وأشار الطنيجي إلى حرص دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض السنوية والدورية، بالتعاون مع الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة، على دعم وتشجيع مختلف المشاريع والبرامج والأنشطة الزراعية على صعيد الشركات والأفراد؛ بهدف ضمان استمرارية وتطور مهنة الزراعة في الشارقة.

ومن جانبه أكد سيف محمد المدفع أن انطلاق الدورة الأولى من معرض الذيد الزراعي يأتي في إطار حرص مركز إكسبو الشارقة على تعزيز دور صناعة المعارض في دعم التنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، عبر تقديم منصة مبتكرة لتبادل الخبرات والتجارب في القطاع الزراعي، وتعزيز مفاهيم الاستدامة الزراعية، لا سيما في ظل ما يتضمنه الحدث من ورش ومؤتمرات متخصصة في القطاع الزراعي، وتجسيداً لدور إكسبو الشارقة في تنويع الأنشطة والمعارض السنوية، التي ينظمها، لتشمل مختلف القطاعات، ومن ضمنها قطاع الزراعة، للإسهام في دعم المزارعين والمهتمين بهذا المجال المهم المرتبط بإنتاج وتأمين الغذاء، سعياً لتقديم حدث يلهم المشاركين فيه والزوار ويزودهم بأحدث المعلومات والتقنيات والحلول المبتكرة في مجال الزراعة.

9 آلاف مزرعة

وإلى ذلك أكد المهندس يوسف احمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن هناك 9 آلاف مزرعة في المنطقة الوسطى والمناطق الشمالية، تقع تحت إشراف خدمات الشركة، جميعها جرى خفض سعر تعرفة الكهرباء الشهرية، والتي تم تطبيقها اعتباراً من يناير الحالي.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى من معرض الذيد الزراعي، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة.

تحديات

وقال إن معظم المزارع تقع في المنطقة الوسطى والذيد، مؤكداً أن مشاركة «الاتحاد للماء» في معرض الذيد الزراعي، جاءت من أجل الالتقاء بالمزارعين المواطنين، والتعرف على التحديات التي تواجههم في قطاعي الماء والكهرباء، وإيجاد الحلول المناسبة من خلال تقديم النصائح والارشادات المهمة في كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، واتباع الطرق الأمثل في ترشيد استهلاك الطاقة.

منصة

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن معرض الذيد الزراعي، يعتبر منصة للالتقاء بالمزارعين المواطنين، والاستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم حول الخدمات التي تقدمها الشركة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تولي قطاع الزراعة اهتماماً بالغاً، وتحرص على دعم وزيادة المحاصيل الزراعية المحلية، بهدف سد احتياجات السوق.

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