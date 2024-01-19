مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تطلق برنامج المعرفة الفضائية

المصدر: البيان

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أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وشركة الياه سات برنامج المعرفة الفضائية.

يهدف البرنامج إلى تدريب مجموعة من الطلبة على استكشاف عالم الفضاء وتقنياته المختلفة من خلال جلسات تدريبية تمتد لمدة 6 أسابيع متتالية.

رؤية البرنامج

سيوفر برنامج المعرفة الفضائية 12 جلسة تدريبية لمدة 6 أسابيع حيث سيتم العمل على تدريب 77 طالبا وطالبة من طلبة المدارس الحكومية من الصف 11 و 12 في المسارين المتقدم والنخبة.

أهداف البرنامج

تقديم الدعم اللازم للطلبة الموهوبين عبر برامج تعليمية متخصصة

إكساب الطلبة المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل

إتاحة فرصة استكشاف عالم الفضاء وتقنياته المختلفة

التعرف على المؤسسات والجهات المعنية بقطاع الفضاء

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