حمدان بن محمد: نتمنى للقيادات الجديدة التوفيق في خدمة دبي وأهلها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي، متمنياً للقيادات الجديدة التوفيق في خدمة دبي وأهلها.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نعلن اليوم اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي، متمنين للقيادات الجديدة التوفيق في خدمة دبي وأهلها، والحفاظ على ما تم تسجيله من إنجازات خلال الفترة الماضية، وسنتابع عملهم في المرحلة المقبلة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية والأداء لآفاق جديدة ترتقي لطموحاتنا الكبيرة.».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز