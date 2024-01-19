حمدان بن محمد: دبي لا تنسى المخلصين الذين عملوا ويعملون لخدمة ورفعة الوطن

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي لا تنسى المخلصين الذين عملوا ويعملون لخدمة ورفعة الوطن، وتقدم سموه بالشكر لكل من سلطان بطي بن مجرن وطارش عيد المنصوري ومحمد عبدالله أهلي والدكتور عبدالله محمد الكرم على كل ما بذلوه من جهود كبيرة وعلى ما حققوه من إنجازات في تطوير مستوى الأداء والخدمات في خلال فترة عملهم في حكومة دبي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نتقدم بالشكر لكل من سلطان بطي بن مجرن وطارش عيد المنصوري ومحمد عبدالله أهلي والدكتور عبدالله محمد الكرم على كل ما بذلوه من جهود كبيرة وعلى ما حققوه من إنجازات في تطوير مستوى الأداء والخدمات في خلال فترة عملهم في حكومة دبي... ستبقى تلك الجهود محل تقديرنا ... وستذكر دبي دوماً إنجازاتهم، لأن دبي لا تنسى المخلصين الذين عملوا ويعملون لخدمة ورفعة الوطن ... تمنياتنا لهم جميعاً بالتوفيق في المرحلة القادمة من حياتهم.».

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