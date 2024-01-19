"إكسبو دبي" تكشف عن القائمة القصيرة للمشاركات المرشحة لمهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي

المصدر: وام

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كشف مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي في مدينة إكسبو دبي عن أفضل 10 أعمال في القائمة القصيرة للأفلام المرشحة للجوائز، ودعت الجمهور للتصويت لفيلمهم المفضل لتحديد الفائز بجائزة اختيار الجمهور.

تضم القائمة القصيرة مجموعة عالمية متميزة من الأفلام تجسد القدرة على دمج الابتكار التقني والذكاء الاصطناعي في العمل الإبداعي السينمائي ويمكن لأي شخص من أي مكان في العالم، مشاهدة الأفلام القصيرة العشرة على الموقع الإلكتروني لمهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي ثم الإدلاء بصوته قبل الموعد النهائي في 9 فبراير 2024.

وقال الدكتور مجد زعرب نائب رئيس أول لتقنيات المستقبل في مدينة إكسبو دبي، ان لجنة التحكيم واجهت مهمة صعبة أثناء تصفية المشاركات للوصول إلى 10 أفلام فقط من بين مجموعة متنوعة من الأعمال عالية الجودة، مشيراً إلى الإعلان عن هذه القائمة القصيرة ومشاركتها مع المجتمع العالمي ودعوة الجميع لاختيار أفضل مثال عن الإمكانيات اللامحدودة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما.

سيشارك مبتكرو الأفلام العشرة، الملخصة أدناه، في حفل توزيع الجوائز يوم 29 فبراير في مدينة إكسبو دبي، والذي سيكرم الفائزين في فئات جوائز المهرجان الأربع - اختيار الجمهور، وأفضل فيلم، وأفضل مخرج، واختيار الذكاء الاصطناعي.

وتضم القائمة المختصرة "باير بيوير" (Buyer Beware) من إخراج كريستيان فليشر (ألمانيا)، و"ذي إنفيليد أف وورلدس" (The Enfilade of Worlds) من إخراج أرتيم جولينكوف (الإمارات)، "ذا فاينل أسينت" (The Final Ascent) من إخراج عماد خالد (باكستان)، "ماي ورد" (My Word) من إخراج كارمي بوتشي موري (إسبانيا).

كما ضمت "ون مور بمكبن" (One More Pumpkin) من إخراج هانسل فون كوون (كوريا)، "أوراكل" من إخراج تيبود وكلير زامورا (فرنسا)، و"بلستك."(PLSTC) من إخراج لاين سانشيز (هولندا)، "ذي ساد كلاون باجلياتشي" (The Sad Clown Pagliacci) للمخرج أليساندرو كارنيفال (سويسرا)"، "ذا سيد" (The Seed) للمخرج دانييل أورتيز (إسبانيا)، و"تريتا" (TRETA) لفرانشيسكو سيرو (إيطاليا).

وكان 12 محكمًا وخبيرًا في المسابقة قد قيموا الطلبات المقدمة بناءً على جودة إنتاج الأفلام، ووضوح السرد والرسالة، والابتكار والاستكشاف الإبداعي، وتكامل الذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول إلى القائمة المختصرة وكذلك اختيار الفائزين بفئتي أفضل فيلم وأفضل مخرج.

وتعد الجائزة الرابعة والأخيرة هي جائزة اختيار الذكاء الاصطناعي الفريدة، والتي يحددها نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـمدينة إكسبو دبي وبرعاية "جي42"(G42)، والتي تستخدم مزيجًا من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الأفلام عبر استخراج وتحليل وتقييم الصوت والصور والمشاهد والقصص، ويقدم النموذج زاوية جديدة يمكن عبرها تقدير وتقييم الأفلام، وليس فقط إنتاجها.

ويواصل مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي استكشاف التكامل بين الذكاء الاصطناعي وصناعة الأفلام عبر جلسات تفاعلية تزود المشاركين بفهم أعمق لدور التكنولوجيا في التعبير الإبداعي، ويمكن مشاهدة الجلسات الماضية والمستقبلية على https://www.exstreams.ae/aiff.

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