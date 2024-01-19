«إينوك» شريكاً استراتيجياً للمنتدى

المصدر: دبي ـ البيان

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات، مذكرة تفاهم مع مجموعة «إينوك»، للإعلان عن شراكتها الاستراتيجية في تنظيم الدورة العاشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، لتكون بذلك راعياً استراتيجياً للحدث على مدار ثلاث دورات متتالية.

وقع المذكرة عن الطرف الأول موزة المري، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، وهشام علي مصطفى، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة، إدارة الموارد البشرية للمجموعة وتطوير الأعمال.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «يسهم المنتدى بدورٍ حيويٍ في تطوير وصياغة المفاهيم الرئيسية لإدارة المشاريع في الدولة، ويوفّر منصّةً تفتح المجال أمام نقاشات مثمرة وتطرح رؤى استشرافية تسهم في تحقيق النجاح على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات».

وقالت موزة المري: «تعتبر شراكة «إينوك» الوثيقة من العوامل الرئيسية المساهمة في تطور المنتدى، ونجاحه في ترسيخ موقعه على أجندة الأحداث العالمية، ليعكس طموح الإمارات وإمارة دبي بأن تكون الرائدة في دفع عجلة الابتكار والاستدامة».

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