خلف الحبتور: الإدارة والتخطيط والجودة أسس نجاح المشاريع

المصدر: دبي - البيان

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أكد خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، أهمية مراعاة الجمال في تشييد المباني والمنشآت التي تنفذ على أرض الواقع في دبي، والتي تضيف جمالاً آخر على الإمارة، مشدداً على أن الإدارة السليمة والتخطيط الجيد والجودة والاستفادة من عنصر الوقت، أسس تنفيذ ونجاح المشاريع الكبيرة.

وقال خلال جلسة حوارية في اليوم الأخير لفعاليات الدورة التاسعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تحت عنوان: «التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا» وأدارتها الإعلامية ريا رمال، وحظيت بحضور كبير، إنه من السهل الوصول للنجاح وتحقيق المكاسب، ولكن من الصعب المحافظة على هذا النجاح ومواصلة المسيرة والاستمرار في الريادة والتميز.

وتناول البدايات العملية في مجال المقاولات والتشييد والبناء، والتي بدأها في دبي منذ أن كان في عمر 16 عاماً والصعوبات العملية التي تعايشوا معها في تلك المرحلة، وكذلك الإنجازات التي تحققت، بالإخلاص والتفاني في العمل، والعزيمة والإرادة القويتين من رجال عظماء أرادوا لهذه البلاد النهضة والتقدم وكل الخير، بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، الشريك الفاعل في قيام اتحاد دولة الإمارات، وصاحب الفضل الأول فيما وصلت إليه إمارة دبي من تقدّم مبهر وتطوّر تُنافس به أكثر مدن العالم تطوراً وتقدماً، حيث أصبحت أفضل مكان للعيش والعمل في العالم.

وذكر الحبتور أنه كان يحرص في بداية المشوار العملي على المتابعة الميدانية الدقيقة لتنفيذ المشاريع، وهو ما جعل القيادة الرشيدة تضع ثقتها فيه وتسند إليه تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية الكبيرة والمهمة، ومشيراً إلى أن الكثير من المشروعات الحيوية والكبيرة والناجحة نُفذت من قبل شركة وطنية 100 % ليس لها أي علاقة بالشركات الأجنبية. وذكر أن من أهم سمات تنفيذ المشروعات الموكلة للأشخاص أو الشركات، احترام الوقت وتقديره والالتزام بالأزمنة المحددة لتسليمه وكذلك الحرص الشخصي على متابعة جميع مراحله والتدقيق على عنصر الإتقان وجودة العمل، وهو ما يجعل العمل في أبهى صوره المعمارية. ودعا إلى أهمية الاستعانة بالتكنولوجيا والتطور والحداثة في مجال الإنشاءات، مع أهمية التزوّد بالمهارات الإدارية، والتركيز على الجمال والجودة ومطابقة المواصفات العالمية.

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