11 مليون درهم لدعم الأفكار العالمية في تقنيات الغذاء

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن إطلاق برنامج منح بقيمة 11 مليون درهم «حوالي 3 ملايين دولار»، وذلك بالتعاون مع منصة «UpLink»، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف المساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجوع، وتعزيز مرونة واستدامة وصحة أنظمة الغذاء والماء.

ووقعت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، خطاب نوايا مع منصة «UpLink» التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم المبادرة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي، وبشكل عام، يهدف التعاون بين الطرفين إلى تعزيز الجهود المشتركة الرامية لتحقيق مزيد من الابتكار في مجال أنظمة الغذاء.

تعاون

وجاء الإعلان عن توقيع اتفاقية التعاون الجديدة، على هامش مشاركة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في أعمال المنتدى، في إطار البرامج والمبادرات التي ينفذها «مركز الابتكار الغذائي» في الإمارات، الذي أطلقته مؤسسة المبادرات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي في ديسمبر الماضي، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي عقد في مدينة إكسبو دبي، لتشجيع الابتكارات، وتحسين آليات إنتاج الغذاء، وتوفيره لمستحقيه من الفقراء بطرق مستدامة.

ومن خلال منصة «UpLink»، وشبكة مراكز الابتكار الغذائي حول العالم، يهدف التعاون بين الطرفين إلى استثمار الأفكار المبتكرة لإيجاد أفضل السبل لمواجهة انعدام الأمن الغذائي، ودعم وتمكين المبدعين في قطاع النظم الغذائية من ترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس، من خلال تزويدهم بالموارد اللازمة لإطلاق وتنفيذ برامج نوعية، وتسهيل عملهم من الناحية الإجرائية، إضافة إلى تقديم كل مساندة ممكنة، انطلاقاً من الخبرة الكبيرة التي تمتلكها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، وفي جميع محاور عملها وبرامجها.

كما تهدف مؤسسة المبادرات من إطلاق البرنامج الجديد، إلى تشجيع مبدأ المبادرة الخلاقة في سياق أوسع، يسهم في التعاطي الفعال مع جملة من التحديات الإنسانية الملحة، تبدأ بتوفير الغذاء، وتمتد لتشمل التعليم والصحة والعمل والأمان الاجتماعي.

غايات نبيلة

وأكد سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» مستمرة في تطوير برامجها ومشاريعها وفق رؤية إنسانية شاملة، تستهدف تغيير حياة عشرات ملايين البشر نحو الأفضل، وتمكين الشرائح الفقيرة من الحصول على احتياجاتها الأساسية، ومساعدتها لتجاوز أزماتها المعيشية، والتمتع بشروط العيش الكريم، مشيراً معاليه إلى أهمية الشراكات التي تبرمهما مؤسسة المبادرات لتحقيق هذه الغايات النبيلة التي أنشئت المؤسسة من أجلها.

وقال: «يجسد برنامج المنح مبدأ رئيساً في عمل المؤسسة، وهو الانفتاح على الأفكار الجديدة، والإعلاء من شأن الابتكار، وتشجيع الإبداع في جميع محاور عملها وأنشطتها الإنسانية، لتحقيق التأثير الإيجابي المنشود على أوسع مدى جغرافي، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين حول العالم، ولا شك في أن الشراكة الجديدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تمثل خطوة مهمة في الابتكار الزراعي، وخاصة في المجتمعات الأقل حظاً، وبما ينسجم مع رؤى مؤسسة المبادرات، وحرصها الدائم على التعاون مع المنظمات الأممية والدولية، والجهات المعنية بالعمل التنموي والإنساني».

أهداف مشتركة

من جانبه، قال البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: «يعتمد رفاه مجتمعاتنا وأمنها على المدى الطويل على مرونة أنظمة الغذاء والماء، واليوم، نتشرف بتوثيق العلاقات مع دولة الإمارات ومؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، من خلال منصة «UpLink»، وشبكة مراكز الابتكار الغذائي، باعتبارها منصات قادرة على تعزيز التعاون، ودعم حركة الابتكار العالمية، لضمان استفادة ملايين المزارعين حول العالم، وسكان العالم الذين يتجاوز عددهم 8 مليارات نسمة، من الحلول المتخصصة، وتتيح «UpLink» استقطاب المبتكرين القادرين على المساهمة بشكل ملموس نحو بناء مستقبل مستدام وعادل».

حلول مبتكرة

ويسلط التعاون المرتقب، الضوء على أبرز المبادرات القائمة حالياً في شبكة مراكز الابتكار الغذائي، كما يسهم في تطوير حلول مبتكرة عبر مختلف دول شبكة مراكز الابتكار الغذائي، بما في ذلك دولة الإمارات، وستلعب منصة «UpLink» دوراً محورياً في استقطاب وتسريع الابتكارات في النظم الغذائية.

وتتميز المنصة المفتوحة للابتكار، باتباع منهجية فريدة، تركز على تأسيس حركة رواد الأعمال على نطاق واسع، ومد الجسور ضمن مجتمع المبتكرين.

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