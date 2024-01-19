إطلاق منصة «نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031»

المصدر: دافوس- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، منصة «نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031»، التي تمثل نموذجاً رقمياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، يضم أفضل المصادر المعرفية العالمية، ونخبة الخبراء العالميين المتخصصين في مختلف القطاعات، وتهدف إلى دعم شبكة صناع السياسات والاستراتيجيات وقيادات حكومة دولة الإمارات بقاعدة معرفية استراتيجية متخصصة في القطاعات ذات الأولوية التي تشملها محاور رؤية نحن الإمارات 2031، وتم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية معرفية لتطوير المنصة.

وتم توقيع الاتفاقية ضمن أعمال الدورة الرابعة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقدة في مدينة دافوس في سويسرا، بحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، ووقعها كل من هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وستيفان ميرجينثالر، رئيس البحوث الاستراتيجية، بالمنتدى الاقتصادي العالمي.

أفكار خلاقة

وأكدت هدى الهاشمي أن تعزيز مرونة الحكومة وجاهزيتها للمستقبل وتطوير استراتيجياتها على أسس استباقية، يمثل محوراً أساسياً لتوجهات دولة الإمارات، وركيزة مهمة في رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشيرةً إلى أن حكومة الإمارات تتجاوز الأطر التقليدية للتخطيط بتبني نهج يدمج بين التصميم العلمي والتطبيق العملي معززاً بروح الابتكار وقوة البيانات.

وأضافت أن حكومة دولة الإمارات تسعى لأن تكون مركز امتياز عالمياً في الاستباقية والفكر الاستراتيجي، وتتبنى تعزيز الجاهزية والمرونة والتطوير المستمر للاستراتيجيات على أسس استباقية محوراً أساسياً في عملها.

بناء ثقة

وأكد البروفيسور كلاوس شواب أن العالم يشهد في الوقت الراهن العديد من التحديات التي تحتم علينا القيام بالمزيد من الجهد لإعادة بناء الثقة وتجاوز التحديات الحالية وبناء جسور التعاون التي تمكن من الوصول إلى مستقبل مشرق، موضحاً أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعتز بعلاقته المتينة مع دولة الإمارات في العديد من المجالات التي تشمل تمكين الابتكار الغذائي وإطلاق العنان لتقنيات التجارة، وتسخير التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات الحكومية، وذلك بهدف التصدي للتحديات العالمية من خلال حلول مبتكرة.

نموذج جديد

وتمثل «منصة نحن الإمارات للذكاء الاستراتيجي 2031» مبادرة هادفة لدعم تحقيق التوجهات والمستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، من خلال تطوير نموذج جديد للتصميم الاستراتيجي، مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقوم على توظيف المصادر العالمية المتخصصة، والاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها أكثر من 2500 خبير دولي وأكثر من 450 مصدراً عالمياً، في بناء الاستراتيجيات الحكومية على أسس علمية وعملية. وتستفيد المنصة من المحتوى الثري الذي توفره «منصة الذكاء الاستراتيجي» الخاصة بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز