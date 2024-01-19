لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي تبحث سبل دعم جهود الحكومات

المصدر: دافوس - البيان

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بحثت لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي، سبل دعم جهود الحكومات في تهيئة البيئة الحاضنة والممكنة لابتكار الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستخدامها بشكل فعال، والسعي المستمر لتصميم أطر عمل جديدة، وتوسيع دائرة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في وضع ضوابط تسهم في تحقيق أهداف اللجنة بتمكين الحكومات والأفراد والمؤسسات حول العالم، من الوصول إلى حلول الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد ضمن أعمال المنتدى، وتشهد مشاركة إماراتية كبيرة بأكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين.

وتمثل لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي مبادرة من المنتدى الاقتصادي العالمي، تضم 10 من القيادات العالمية البارزة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتجمع الحكومات والشركات والخبراء، في جهد عالمي مشترك لتطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه وإدارته بشكل مسؤول، وضمان الوصول الشامل إلى هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، وتحسين جودة البيانات وتوافرها.

استشراف المستقبل

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في دولة الإمارات، عضو لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي، أن حكومة دولة الإمارات تركز على استشراف المستقبل الرقمي، ورسم توجهاته، والبناء على إمكاناته الكبيرة، بما ينعكس إيجاباً على الأجيال القادمة، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على تطوير تكنولوجيا المستقبل والتحول الرقمي الشامل، لتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها.

وقال معاليه إن التعاون الدولي ومشاركة الخبرات والمعارف، عاملان أساسيان في دعم جهود تطوير المشهد التكنولوجي العالمي، وبناء مستقبل رقمي واعد، وتمكين المجتمعات من الاستفادة من حلوله المبتكرة، مع ضمان تطوير الأطر التنظيمية المعززة للاستخدام المسؤول لهذه الحلول.

وقالت باولا إنجابير وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا: «تهدف مشاركة رواندا في لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي، إلى ضمان أن رواندا شريك أساسي في تشكيل مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوصول الرقمي، وتماشياً مع هذه الجهود، سيستضيف مركز رواندا للثورة الصناعية الرابعة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، قمة رفيعة المستوى حول الذكاء الاصطناعي في أفريقيا في نهاية عام 2024.

نظام بيئي

وقالت كاثي لي رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والبيانات والميتافيرس بمؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي، إن لجنة حوكمة الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً في الوصول إلى الموارد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وترسيخ نظام بيئي أكثر شمولاً ومسؤولية للذكاء الاصطناعي.

وقالت غاري كوهن نائب رئيس شركة «آي بي إم»: في حين أننا نواصل في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في شركة «آي بي إم»، يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار، الاستخدامات المسؤولة لهذه التكنولوجيا، والتعاون مع الحكومات والشركات والمجتمعات على مستوى العالم لإنشاء أطر أخلاقية وسياسية تحدد كيفية تصميم الذكاء الاصطناعي.

وقال بول دوجيرتي كبير مسؤولي الابتكار التكنولوجي في شركة «أكسنتشر»: يتميز الذكاء الاصطناعي بتسارع تطوره الكبير على مدى الوقت، ما يجعل تعاون القطاعين الحكومي والخاص أولوية لتبادل الأفكار.

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