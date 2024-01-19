محمد الشرقي: الشراكات تحقق تكامل عمل المنشآت الصناعية

المصدر: الفجيرة - وام

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توقيع اتفاقية استراتيجية بين مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات».

وقع الاتفاقية، المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والكابتن سالم الأفخم المدير العام لمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، والدكتور رحمة بن محمد الشامسي المدير التنفيذي لدائرة مبيعات التجزئة في مؤسسة الإمارات العامة للبترول.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل في منظومة عمل المنشآت الصناعية في إمارة الفجيرة للارتقاء بقطاع النفط والغاز والطاقة وتطويره، وتعزيز مستويات عمله نحو أفضل المخرجات.

وأشار سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع التنموية الكبرى التي تدعم الأهداف الاستراتيجية لخطة الفجيرة وتحولاتها في أهم القطاعات الحيوية في المرحلة المقبلة، وتواكب رؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية في قطاع الطاقة والصناعة والاستثمار الذي يدعم مؤشراتها في تقارير التنافسية العالمية في هذه القطاعات.

قطاعات

وتهدف الاتفاقية، إلى إطلاق المرحلة الأولى من مشروع توصيل ومد شبكة الغاز إلى المنشآت الصناعية العاملة بإمارة الفجيرة، بهدف تعزيز اعتماد الغاز الطبيعي في قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة في الإمارة.

وقال المهندس علي قاسم، إن الاتفاقية ستسهم في دفع النمو الاقتصادي في إمارة الفجيرة، كما تمثل خطوة مهمة في مسيرة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية نحو التنمية المستدامة لمنح الأولوية للنمو الاقتصادي المستدام في إمارة الفجيرة، تماشياً مع رؤية الدولة وتوجيهاتها للتحول نحو اقتصاد محايد الكربون، موضحاً الأهمية البيئية للاعتماد على الغاز كطاقة نظيفة في تعزيز التنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة الفجيرة.

ومن جانبه، أكد الكابتن سالم الأفخم، أهمية الغاز الطبيعي للصناعات التعدينية ودوره في دعم الابتكار والبحث والتطوير بما يعزز الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي وتكنولوجيا الغاز المستدامة، وتطوير حلول فعالة من حيث التكلفة ودعم البيئة في مجال استخدام الغاز في الصناعات وتنوع مصادر الطاقة، فضلاً عن دوره في تحفيز الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية.

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