ولي عهد الشارقة يعيّن مديرين لــ «الزراعة» و«الشارقة الرقمية»

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس رقم 3 لسنة 2024 بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

ترقية

ونص القرار على أن يرقى سالم عبدالله ضحي الكعبي مدير إدارة الشؤون البلدية في دائرة شؤون البلديات إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

قرار

كما أصدر سموه، قرار المجلس رقم 2 لسنة 2024 بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة الشارقة الرقمية.

ونص القرار على أن ترقى المهندسة لمياء عبيد الحصان الشامسي مدير إدارة التطوير الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إلى درجة «مدير دائرة» على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعين مديراً لدائرة الشارقة الرقمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز