سفيرنا في مقديشو: الإمارات بصدد إرسال دفعة إمدادات إنسانية إلى الصومال

المصدر: مقديشو - وام

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التقى أحمد جمعة الرميثي سفير الدولة لدى الصومال حمزة عبدي بري رئيس الوزراء في جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك في مكتبه بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة مقديشو.

وأكد خلال اللقاء العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، وحرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أنه على ضوء العلاقات الثنائية الوثيقة، وقيم دولة الإمارات الراسخة في تقديم الدعم الإغاثي للشعوب في أوقات الحاجة، تقوم دولة الإمارات بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للمناطق المتضررة في الصومال من جراء الفيضانات الأخيرة، وأن الدولة بصدد إرسال دفعة جديدة من الإمدادات، والتي سيتم إيصالها وتوزيعها في المناطق المتضررة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الصومالية وهيئة إدارة الكوارث الصومالية.

كما أكد دعم دولة الإمارات لسيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله، وعبر عن ضرورة توحيد الجهود لدعم أمن منطقة القرن الأفريقي واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية وأهمية استكشاف السبل للتنسيق مع منظمة الإيغاد والاتحاد الأفريقي بما يؤمن استقرار المنطقة.

من جهته أشاد حمزة عبدي بري بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة بين البلدين والتعاون البناء على كافة الأصعدة والمجالات. كما قدم الشكر لدولة الإمارات على ما تقوم به من جهود لدعم الصومال.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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