شراكة بين «الإمارات للآداب» و«اليونسكو» لإعادة تشكيل المشهد الأدبي بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، بالجهود المبذولة والتي تمثلت بالإعلان عن الشراكة بين مؤسسة الإمارات للآداب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، مؤكداً أن الشراكة تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الأدبي في المنطقة لخلق آفاق نحو المزيد من جهود التبادل الثقافي.

وأشار معاليه إلى أن هذا التعاون سيخدم تعزيز المشاركة في الحوار بين الثقافات، وفهم وجهات النظر المختلفة ضمن نطاق المجتمع الأدبي العالمي، موضحاً أن هذه الخطوة ستدفع إلى مزيد من الالتزام المشترك للحفاظ على التنوع الثقافي من خلال إطلاق مبادرات نوعية في الأدب والفنون ترسخ أهمية الأدب كأداة فاعلة للتعلم والتنوير ومحو الأمية، وتوجيه الجهود المشتركة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقوة الناعمة لدولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز