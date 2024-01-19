«دبي للمستقبل» تطلق مبادرات عالمية لتعزيز جودة الحياة

المصدر: دافوس- البيان

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أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، الحرص على إطلاق وتنفيذ مبادرات عالمية مؤثرة تنعكس نتائجها على تعزيز جودة حياة الإنسان في المقام الأول، وذلك بالتعاون الفاعل مع الجهات الحكومية والخاصة والتشريعية والبحثية كافة حول العالم، مشيراً إلى أن مشاركة دولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي تقدم فرصة مميزة لمشاركة أبرز التجارب الإماراتية الناجحة على الصعيد العالمي، وتبادل الخبرات مع الدول والحكومات والجهات كافة المشاركة في هذا الحدث.

وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية في تحقيق الرؤى المستقبلية الطموحة لتصميم مستقبل أفضل للعالم بالاعتماد على التطبيقات الحديثة والتكنولوجيات الواعدة، والتي تواصل إحداث تغييرات جذرية في كافة المجالات التي تهم مجتمعات العالم.

مشاركة

وتشارك مؤسسة دبي للمستقبل ضمن وفد دولة الإمارات في الدورة الحالية لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي التي تنعقد في دافوس بسويسرا من 15 إلى 19 يناير 2024، وذلك في ثالث أكبر مشاركة دولية في «دافوس» والأكبر في تاريخ مشاركة الدولة بالمنتدى.

ونظم مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات ورشة عمل خلال المنتدى حول حقوق الملكية الفكرية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وأهم التحديات المتعلقة بها في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وكيفية تطوير التشريعات لضمان حقوق وخصوصية المستخدمين، وذلك بمشاركة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إلى جانب 15 خبيراً عالمياً في مختلف المجالات التكنولوجية.

وناقشت الجلسة مختلف الجوانب المتعلقة باستخدام البيانات التي يتم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي، والاعتبارات القانونية والأخلاقية، وتحديد المبادئ الأساسية للإبداع والملكية والتعبير الإبداعي والاستخدام العادل، بما يعكس مستهدفات المركز الذي تم إطلاقه بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.

تأثير التغيرات

وشارك خلفان جمعة بلهول في جلسة حوارية رئيسية ضمن أجندة المنتدى بعنوان «المشهد الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، حيث ناقشت الجلسة تأثير التغيرات الإقليمية والعالمية على مستقبل الاقتصادات العربية، وكيفية مواكبة هذه التغيرات وآليات الاستجابة لها، وكذلك أهم الخطوات الضرورية لإحراز تقدم في برامج التحول الاقتصادي.

وجاءت الجلسة بمشاركة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في مصر، ونادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية، ومازن دروزة نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس مجموعة أدوية الحكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة «داماك».

«حوكمة الميتافيرس»

وسلط خلفان بلهول خلال مشاركته في جلسة «تسريع حوكمة الميتافيرس»، الضوء على أبرز مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل في مجال تبني تطبيقات الميتافيرس والاستفادة من فرصه الواعدة وآليات تطوير التشريعات والحوكمة بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التشريعية المعنية.

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