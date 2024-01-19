108 آلاف معلومة تلقتها شرطة دبي عبر خدمة «عين الشرطة» خلال 5 سنوات

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تلقت القيادة العامة لشرطة دبي عبر خدمة «عين الشرطة»، 108 آلاف و100 معلومة جنائية ومرورية خلال الـ 5 سنوات الماضية، بينها 61 ألفاً و287 معلومة جنائية، و46 ألفاً و813 معلومة مرورية، والتي عكست حرص أفراد المجتمع على تعزيز الأمن والأمان، والحد من الجريمة، والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية، والسلوكيات الخاطئة.

تفاصيل

وجاء الإعلان عن إحصاءات خدمة «عين الشرطة» خلال مؤتمر صحافي عقدته شرطة دبي في مركز شرطة البرشاء، بحضور اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، واللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد منصور القرقاوي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد محمد عقيل أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، والعميد عيسى أحمد سالم نائب مدير مركز شرطة البرشاء وعدد من الضباط.

وكشفت الإحصاءات المسجلة في خدمة «عين الشرطة» وجود ارتفاع مستمر في إقبال المواطنين والمقيمين والزوار على استخدامها على مدار السنوات الخمس الماضي، ما يعكس الحرص الدائم على المسؤولية المجتمعية في تعزيز الأمن والأمان والثقة العالية بالشرطة. ووفقاً للإحصاءات، فقد تلقت خدمة «عين الشرطة» خلال العام الماضي 41 ألفاً و399 معلومة، بينها 32 ألفاً و102 معلومة جنائية، و9 آلاف و297 معلومة مرورية، فيما تلقت الخدمة في عام 2022، 26 ألفاً و397 معلومة، بينها 15 ألفاً و723 معلومة جنائية و10 آلاف و674 معلومة مرورية.

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