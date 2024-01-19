« أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»: سوق الأعلاف يخدم 40 ألف مربٍ في الدولة

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

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أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي أن سوق الأعلاف إحدى الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة يخدم نحو 40 ألف مربٍ على مستوى إمارات الدولة، كما يلبي احتياجات أكثر من 5 ملايين رأس من الثروة الحيوانية.

ويعد سوق الأعلاف الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع منصة «تم»، الأول من نوعه والأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تسهيل حصول مربي الثروة الحيوانية في الدولة على احتياجاتهم من الأعلاف بأعلى جودة وأفضل الأسعار، إضافة إلى توفير حلول آمنة ومستدامة تساعد شركات الأعلاف المحلية على النفاذ للأسواق.

وأوضحت الهيئة أن السوق يخدم نحو 40 ألف مربٍ على مستوى إمارات الدولة، ويلبي احتياجات أكثر من 5 ملايين رأس من الثروة الحيوانية، إلى جانب توفير حلول آمنة ومستدامة تساعد شركات الأعلاف المحلية على النفاذ للأسواق.

ويرتبط السوق بمجموعة من الأسواق النظامية القائمة بالقرب من العزب، إضافة إلى منصة إلكترونية لتداول الأعلاف متاحة لكافة الشركات على مستوى الدولة.

ويوجد حالياً 12 سوقاً نظامية في إمارة أبوظبي يضم 85 منفذاً تم تخصيصها لـ 30 شركة لبيع وتسويق الأعلاف، وهي قابلة للزيادة في المستقبل مع اعتماد المزيد من الشركات المتخصصة في بيع وتسويق الأعلاف.

وكانت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قد أطلقت «سوق الأعلاف» بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بهدف توفير الأعلاف بأعلى جودة وأفضل الأسعار.

كما يهدف إلى توفير حلول آمنة ومستدامة تساعد شركات الأعلاف المحلية على الوصول للأسواق، فضلاً عن ارتباط السوق بمجموعة من الأسواق النظامية القائمة بالقرب من العزب.

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